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Военные корреспонденты программы "Сегодня" – среди лучших журналистов, работающих на передовой

Сегодня, 22:36

За 5 лет войны они прошли горячие точки Донбасса

Военные корреспонденты программы "Сегодня" – среди лучших журналистов, работающих на передовой Украина За 5 лет войны они прошли горячие точки Донбасса

Военные корреспонденты программы "Сегодня" среди лучших журналистов, работающих на передовой. Командование Операции объединенных сил отметило наградами корреспондентов и операторов программы "Сегодня". За 5 лет войны они прошли горячие точки Донбасса. 

Военный корреспондент программы "Сегодня" Алексей Кашпоровський вместе с разведчиками сквозь сплошную темноту пробирался на новые позиции украинской армии в окрестностях Донецка.

Александр Махов в ноябре вместе со спецподразделением армейцев участвовал в операции по освобождению поселка Рассадки.

Оба журналисты – с первых дней освещают боевые действия на востоке страны. Неоднократно попадали под вражеские обстрелы на передовой.

Сегодня Алексея Кашпоровського и Александра Махова отметили специальными наградами от командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева.

"Пригласил тех, кто днем ​​и ночью и в летнюю жару, и в зимнюю метель был рядом с защитниками Украины на передовых рубежах и ежедневно освещал будни объединенных сил", – отметил Наев.

Среди награжденных и те, чьи лица никогда не попадают в эфир – это водители и операторы – Александр Хлынин, Константин Царенок, Даниил Городецкий. Именно благодаря их мужеству украинцы видят кадры вражеских обстрелов.

"Для меня важно, чтобы зритель увидел, что в Украине реально идет война", – говорит Александр Хлынин, оператор телеканала "Украина".

За 5 лет войны корреспонденты "Сегодня" прошли вместе с украинской армией горячие точки Донбасса. Освещали наступление на боевиков летом 2014-го, снимали ужасы окружения украинских вооруженных сил в Иловайске и Дебальцево, ездили на ротацию в Донецкий аэропорт.

А еще – разминировали села. И поддерживали челлендж военных на передовой.

С начала АТО на фронте побывало более полусотни журналистов, операторов и водителей проекта "Сегодня". Наши съемочные группы прошли окопами всю линию передовой от разрушенного Широкино на побережье Азовского моря и до окраин Луганска. Наше оружие – камера и микрофон. Наш фронт – информационный. Все для того, чтобы украинцы знали, что происходит на фронте. Из первых уст.

Между тем, за минувшие сутки, 7 апреля, на Донбассе боевики провели десять обстреловпозиций украинской армии. По данным разведки, ответным огнем ВСУ четверо оккупантов были уничтожены и еще 14 получили ранения.

Напомним, на Донбассе 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений украинской армии, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

 А 5 апреля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм. Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.


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