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Военные решили, что делать с возвращенными Россией кораблями

9 февраля, 14:21

Оккупанты вернули Украине корабли в полуразобранном состоянии

/ Фото: president.gov.ua

Ранее мы показывали, как выглядели разобранные Россией корабли, а теперь катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" отправятся на ремонт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что украинские корабли прибыли в порт Украины из оккупированного Крыма практический в уничтоженном состоянии. Однако к этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очакова вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы и личные вещи моряков. Помимо этого, снято все вооружение, электроника, боеприпасы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.

Отметим, что после передачи кораблей в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

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ремонт Никополь Бердянск корабли Яны Капу

Источник: Сегодня

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