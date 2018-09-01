Волки и лисы атакуют украинские села

Села Запорожской области — местные жители говорят, что все чаще и чаще грозные хищники появляются на подворьях и без особых усилий охотятся прямо там на домашний скот. Не обошлось и без нападений на людей.

"По моим данным, в районе было одно нападение на человека, а у одной из жительниц села Тихоновка волки унесли двоих козлят. Женщина вывела их пастись в свой огород, после чего их не стало", — рассказал "Сегодня" староста села Новофилипповка Виктор Романченко.

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А по данным местных СМИ, ситуация в районе достаточно сложная — якобы волки напали уже на десяток подворий и унесли оттуда коз. Однако Романченко склонен считать, что эти данные преувеличены. Не скрывают своих опасений и жители района.

"О нашествии волков в наших окрестностях заговорили после эскалации военных действий на Донбассе. Видимо, обстановка вынудила этих животных бежать оттуда к нам!" — встревоженно рассказали нам в новофилипповской школе.

Как мы выяснили, охотники уже задумываются над тем, как решить проблему, но при этом, как и поселковый староста, опровергают, что ситуация в районе критическая.

"Я слышал об этой проблеме от поселкового старосты, — говорит представитель местного лесничества Александр Горшков. — От волков периодически страдают несколько наших сел, не только Тихоновка, но все же случаи единичны. Но подтверждаю, что в районе ситуация ухудшилась после того, как на Донбассе начались боевые действия — волки мигрировали к нам. Встречается много волчьих следов. Были случаи, когда хищники съедали телят и коз, но происходило это на пастбищах — в села они еще не приходили. Неоднократно слышал это от местных охотников. Мы советуем населению не выпасать скот на дальних участках. Волк ведь лишний раз не любит приближаться к жилью человека".

На вопрос о том, будет ли реакция на опасения местных жителей, Горшков ответил нам так:

"После того, как в конце октября откроется сезон охоты на пушного зверя, начнутся облавы, во время их проведения будут отстреливаться и волки".

Не только в Запорожской области "волчьи" проблемы. Несколько лет назад жители сразу трех сел (Покровка, Васильевка и Покровские Хутора) в Николаевской области заявили, что подверглись массовому нашествию серых — хищники каждую неделю нападали на скот, затем, когда его поголовье уменьшилось, съели большинство собак и даже стали охотиться на котов. Также было зафиксировано одно нападение на местного жителя. Здешняя ситуация оказалась сложной из-за того, что часть территории считается природно-заповедным фондом, на которой отстрел был запрещен. Чтобы сбалансировать популяцию животных, потребовался пересчет популяции хищников для принятия нужных мер.

За последнее время визиты хищников в села стали частыми явлениями. Нынешним летом жители микрорайона Одинковка в пригороде Днепра пожаловались, что их дворы атакуют лисы — роют норы прямо в огородах, обзаводятся потомством, а потом воруют домашнюю птицу. В местном лесхозе на проблему пообещали отреагировать, но как именно, еще не решили.

"Заинтересованы отстреливать"

Один из украинских экологов, который изучает поведение волков, представитель Всеукраинской экологической лиги Алексей Бурковский говорит, что проблема не так проста, как кажется на первый взгляд.