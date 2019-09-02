Вот и лето прошло: завтра Украину накроют сильные дожди и грозы

/ Фото: AFP

На западе Украины на вторник, 3 сентября, объявили штормовое предупреждение – ожидаются сильные дожди и грозы. Об этомсообщили в Укргидрометцентре.

"3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – указали синоптики.

Напомним, в ближайшие сутки температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, в западных областях 17-25°.

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В связи с этим, учитывая данные синоптиков, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Стоит отметить, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях, а также в ГСЧС призвали граждан немедленно звонить по телефону "101" в случае обнаружения возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.

Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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