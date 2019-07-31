Возобновление переговоров в Минске и отчет о бесчинствах оккупантов в Крыму: топ-темы дня

В среду, 31 июля, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими темами, которые получат свое развитие в течение дня и будут освещаться в прессе.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжат работу в Минске, начатую две недели назад.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев представят отчет о незаконных действиях оккупационных властей и России в Крыму.
Европейская бизнес-ассоциация рассмотрит Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".
Патриарх Филарет дает пресс-конференцию о противостоянии церквей и нарушении прав человека на свободу совести и вероисповедания.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк