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Возобновление переговоров в Минске и отчет о бесчинствах оккупантов в Крыму: топ-темы дня

Сегодня, 11:43

В течение среды, 31 июля, несколько тем получат свое развитие и будут отслеживаться СМИ

Возобновление переговоров в Минске и отчет о бесчинствах оккупантов в Крыму: топ-темы дня Украина В течение среды, 31 июля, несколько тем получат свое развитие и будут отслеживаться СМИ

В среду, 31 июля, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими темами, которые получат свое развитие в течение дня и будут освещаться в прессе.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжат работу в Минске, начатую две недели назад.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев представят отчет о незаконных действиях оккупационных властей и России в Крыму.

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Европейская бизнес-ассоциация рассмотрит Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Патриарх Филарет дает пресс-конференцию о противостоянии церквей и нарушении прав человека на свободу совести и вероисповедания.

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