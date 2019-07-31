В течение среды, 31 июля, несколько тем получат свое развитие и будут отслеживаться СМИ

Возобновление переговоров в Минске и отчет о бесчинствах оккупантов в Крыму: топ-темы дня 2019-07-31T11:43:00+03:00 Украина В течение среды, 31 июля, несколько тем получат свое развитие и будут отслеживаться СМИ

В среду, 31 июля, украинские и мировые СМИ будут следить за несколькими темами, которые получат свое развитие в течение дня и будут освещаться в прессе.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжат работу в Минске, начатую две недели назад.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев представят отчет о незаконных действиях оккупационных властей и России в Крыму.

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