В Кабмине рассказывают, как Украина борется с коронавирусом: онлайн-трансляция

В Кабинете министров проходит брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Сайт "Сегодня" транслирует онлайн-видео из здания правительства :
Участниками брифинга должны были стать заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.
Напомним, для борьбы с угрозой коронавируса в Украине объявлен трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля .
С 16 марта Украина запретила въезд иностранцам, а с 17-го – прекратит пассажирское авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение с внешним миром.
А министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" .
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