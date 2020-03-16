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В Кабмине рассказывают, как Украина борется с коронавирусом: онлайн-трансляция

16 марта, 12:01

Игорь Тимофеев

Участниками брифинга стали представители Минздрава, Минсоцполитики, таможни и погранслужбы

/ Фото: Сегодня

В Кабинете министров проходит брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Сайт "Сегодня" транслирует онлайн-видео из здания правительства :

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Участниками брифинга должны были стать заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

Напомним, для борьбы с угрозой коронавируса в Украине объявлен трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля .

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С 16 марта Украина запретила въезд иностранцам, а с 17-го – прекратит пассажирское авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение с внешним миром.

А министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" .

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Кабинет министров Максим Нефьодов Виктор Ляшко

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