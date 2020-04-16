Впервые в Украине коронавирусом заразился пограничник: подробности

Мужчину госпитализировали несколько дней назад

В Украине впервые подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащего Госпогранслужбы. Вирус подхватил пограничник одного из подразделений в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчину несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу. У него была повышенная температура, и ему диагностировали острое респираторное заболевание. Военнослужащему провели экспресс-тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат. Подтвердить инфекцию получилось только с помощью ПЦР-теста.

На данный момент состояние пограничника оценивают как удовлетворительное, температура у него в норме. Также сейчас устанавливают круг всех "контактных" с мужчиной.

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"Также в разделе проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала", – отметили в Госпогранслужбе.

А тем временем в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом. Сейчас инфекцию обнаружили уже у 4161 украинца.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса.

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