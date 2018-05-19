Врачи-убийцы: как бороться с халатностью в медицинской сфере
Ежедневно по вине врачей умирают шесть украинцев
За последние несколько лет в Украине лишь одного медика лишили свободы из-за смерти его пациента, хоть и эта смерть – не единственная. Доказать вину медработника или хотя бы отстранить его от профессиональной деятельности – практически невозможно. Как с этим бороться, расскажет Елена Кот в "Главной теме". Смотрите завтра в 20:00 на канале "Украина".
Не так давно в Запорожье медицинская халатность стоила жизни жителю города: мужчина с сильной болью в области живота был вынужден обойти три больницы, но скончался, прежде чем ему оказали реальную помощь.
Напомним, ранее в Сумах бывшую главврача психбольницы отдали под суд за пытки своих пациентов: из-за постоянного холода в палатах люди заболели воспалением легких и четверо из них погибли.
Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
Кроме того, напомним о наркологе из Кировограда, вымогавшего взятки у полицейских за выдачу справок.
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