Все будет, но не сразу: Замгенсека НАТО оценил борьбу с коррупцией в Украине

Алехандро Альваргонсалес назвал борьбу с коррупцией непростой задачей и признал, что правительство страны сталкиваются со множеством проблем

НАТО наблюдает успехи Украины в борьбе с коррупцией, заявил заместитель генсека Альянса по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес на семинаре в Киеве. Об этом пишет "Европейская правда".

Он назвал борьбу с коррупцией непростой задачей и признал, что на пути к ее достижению Украина и ее правительство сталкиваются со множеством проблем.

Альваргонсалеса добавил, НАТО готово содействовать созданию в стране структуры порядочности, подотчетности и открытости на всех уровнях власти.

"Коррупция – это вызов для стабильности и мира. Это своего рода гибридная угроза, и борьба с ней требует новых подходов. НАТО разработало для Украины руководящие принципы, каждый год мы проводим тренинги для военного и гражданского сектора", – сказал заместитель генсека, утверждая, что эта работа уже показывает реальные результаты.

По его словам, Украина показала, что бороться с коррупцией надо на высшем уровне и что это требует от правительства страны преданности и эффективной коммуникации.

"Я очень надеюсь, что эта программа поможет максимально эффективно бороться с коррупцией. НАТО готово к дальнейшему углублению нашего сотрудничества", – сказал он.

Напомним, что в этом году Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции.

Кроме того, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал создать государственное бюро финансовой безопасности, которое должно помочь в борьбе с коррупцией в госкомпаниях.

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