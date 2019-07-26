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"Все было мирно": капитан танкера NEYMA рассказал, как происходило задержание

26 июля, 09:59

Илья Дробязко настаивает, что его команда не причастна к событиям в Керченском проливе с захватом украинских кораблей

Фото: Reuters

После того, как российские моряки с танкера NEYMA вернулись в Москву, капитан судна Илья Дробязко рассказал, как происходило задержание в порту Измаила.

Он говорит, что не намерен давать показания украинскому суду и заявил, что его экипаж ничего не нарушал – ни российских, ни украинских законов. По его словам, они не собирались спорить с украинскими силовиками, хотя и считает, что сотрудники СБУ и прокуратуры не имели права подниматься на борт без присутствия российского дипломата.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены – мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", – рассказал Дробязко.

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Он отметил, что сотрудники украинских силовых структур четко объяснили ситуацию, прав и обязанности экипажа согласно законодательству Украины.

"Все было мирно, разрешали связываться с родными", – подчеркнул Дробязко и добавил, что его команда не имеет никакого отношения к агрессии РФ против украинских кораблей в ноябре 2018 года.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

Кроме того, после проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Москве начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

На задержание российского судна отреагировали и на западе. Так, в Евросоюзе пока ожидают дополнительной информации об инциденте. А заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по международному праву Роман Шахматенко объяснил, сможет ли РФ апеллировать к международному праву по задержанию танкера.


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Тег танкер, задержание, капитан, NEYMA

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Источник:

Интерфакс

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