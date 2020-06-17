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Все должны быть в масках: Кабмин принял строгое решение

17 июня, 16:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь в помещениях и транспорте масочный режим обязателен

Кабинет министров сегодня продлил адаптивный карантин до 31 июля. В своем постановлении правительство настаивает на соблюдении карантинных ограничений как украинцами, так и перевозчиками. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в течение последней недели количество заразившихся коронавирусом в Украине постоянно увеличивается. По его словам, ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина, хотя угроза не стала меньшей.

"Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты (масок, респираторов – ред.). А в транспорте будет запрещена перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения", – заявил Шмыгаль.

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Напомним, общественный транспорт, в том числе метро, запустили еще в мае. Для наземного транспорта установлена норма – пассажиров должно быть не больше, чем сидячих мест. Но если коммунальный транспорт (трамвая, автобусы, троллейбусы) соблюдают ограничения, то маршрутки, например, в час пик забиваются под завязку. Хотя бывают и исключения – в Мариуполе в транспорт разрешили пускать стоячих пассажиров.

Также мы писали, безопасно ли ездить в транспорте во время карантина. Главное условие пользование транспортом – соблюдение масочного режиме и дистанции. Количество пассажиров, которые заходят в салон, контролируют водители и кондукторы. Часть пассажиров довольна тем, как работает транспорт, но есть и те, кто не успел уехать вовремя из-за того, что водители берут в салон только ограниченное число людей.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин маска общественный транспорт Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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