Все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы

Сегодня, 11:55

Оперативные штабы будут работать круглосуточно и осуществлять обмен информацией и координацию между ведомствами

Фото: instagram.com/mvs_ua
Фото: instagram.com/mvs_ua

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Оперативный штаб, созданный для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Также в штаб вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

В ГСЧС отметили, что оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Ранее на усиленный режим несения службы была переведена Национальная полиция

Также в полную боевую готовность была приведена СБУ.
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"Сегодня"

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