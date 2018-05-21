"Ряженый глава ряженых": рада казачеств избрала Гетмана, соцсети веселятся

Сегодня, 17:50

Избрание Кармазина гетманом казачеств всей Украины вызвало насмешки в сети

Фото: Facebook Юрия Кармазина
Фото: Facebook Юрия Кармазина

В Украине состоялась первая Всевеликая Рада Казачеств Украины, которая единогласно избрала своим Гетманом бывшего депутата Верховной Рады и лидера Партии защитников отечества Юрия Кармазина. Об этом сам новоизбранный заявил на своей странице в Facebook.

"На первой Всевеликой Раде Казачеств Украины был единогласно избран Гетманом казачеств всей Украины Юрий Кармазин, которому вручили Гетманские атрибуты: булаву, саблю, печать. На съезде присутствовали более 260 делегатов от казачеств со всех областей Украины, а также Герман казачества Болгарии, представители казачества Германии, Словении, и Болгарии", – говорится в сообщении.

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На фото, которые прилагались к этому посту, видно, как Кармазин приносит присягу, положив руку на богато изданную старую книгу, а также сделаны снимки вручения ему гетманских атрибутов.

Между тем, пользователи соцсетей встретили это избрание без особого энтузиазма, а некоторые назвали мероприятие "выбором ряженого главой ряженых".

"На пятом году войны была проведена всевеликая рада козацтв Украины. Они собрались для того чтоб всем составом отправиться на фронт. А те, у кого не позволяет здоровье воевать, помогать армии воюющей с российским агрессором. А нет. Стоп! Показалось. Они собрались, чтоб выбрать ряженого главу ряженых", – написал известный волонтер Роман Доник.

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В свою очередь, блогер Антон Ходза, известный своими едкими замечаниями, назвал избрание Кармазина "пятизвездочным декорированием генералов". 

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Между тем, украинский политолог Алексей Голобуцкий проиллюстрировал назначение Кармазина фотожабой с новоиспеченным гетманом, на фоне которого изобразил казаков из фильма "Пропала грамота", потерявших дар речи от изумления после известий об избрании.

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Также свои комментарии непосредственно под сообщением Кармазина оставили многие ветераны боевых действий на Донбассе, а также известные волонтеры и активисты. Большинство из них были далеки от восторга.

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Напомним, ранее мы писали о реакции на очередное вступление Владимира Путина на пост президента России – в сети придумали забавную игру и оценили будущее правление.

Также сайт "Сегодня" собирал реакцию пользователей соцсетей на новость об открытии оккупантами Керченского моста, соединившего Краснодарский край РФ с аннексированным полуостровом.
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Источник:

"Сегодня"

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