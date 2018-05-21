"Ряженый глава ряженых": рада казачеств избрала Гетмана, соцсети веселятся

В Украине состоялась первая Всевеликая Рада Казачеств Украины, которая единогласно избрала своим Гетманом бывшего депутата Верховной Рады и лидера Партии защитников отечества Юрия Кармазина. Об этом сам новоизбранный заявил на своей странице в Facebook.

"На первой Всевеликой Раде Казачеств Украины был единогласно избран Гетманом казачеств всей Украины Юрий Кармазин, которому вручили Гетманские атрибуты: булаву, саблю, печать. На съезде присутствовали более 260 делегатов от казачеств со всех областей Украины, а также Герман казачества Болгарии, представители казачества Германии, Словении, и Болгарии", – говорится в сообщении.

На фото, которые прилагались к этому посту, видно, как Кармазин приносит присягу, положив руку на богато изданную старую книгу, а также сделаны снимки вручения ему гетманских атрибутов.

















Между тем, пользователи соцсетей встретили это избрание без особого энтузиазма, а некоторые назвали мероприятие "выбором ряженого главой ряженых".

"На пятом году войны была проведена всевеликая рада козацтв Украины. Они собрались для того чтоб всем составом отправиться на фронт. А те, у кого не позволяет здоровье воевать, помогать армии воюющей с российским агрессором. А нет. Стоп! Показалось. Они собрались, чтоб выбрать ряженого главу ряженых", – написал известный волонтер Роман Доник.

В свою очередь, блогер Антон Ходза, известный своими едкими замечаниями, назвал избрание Кармазина "пятизвездочным декорированием генералов".

Между тем, украинский политолог Алексей Голобуцкий проиллюстрировал назначение Кармазина фотожабой с новоиспеченным гетманом, на фоне которого изобразил казаков из фильма "Пропала грамота", потерявших дар речи от изумления после известий об избрании.

Также свои комментарии непосредственно под сообщением Кармазина оставили многие ветераны боевых действий на Донбассе, а также известные волонтеры и активисты. Большинство из них были далеки от восторга.

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