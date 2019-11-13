Вслед за генералом Марченко суд арестовал его заместителя по делу бронежилетов для ВСУ

Поштаренко избрали аналогичную меру пресечения, что и его начальнику генералу Дмитрию Марченко

/ Фото: Pixabay

Суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Поштаренко по делу о закупке некачественных бронежилетов Корсар.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поштаренко избрали аналогичную меру пресечения, что и его начальнику генералу Дмитрию Марченко – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн.

Реклама

Прокуроры настаивают на этой мере пресечения для всех фигурантов дела.

В тренде Похолодание придет не скоро: синоптик порадовала прогнозом погоды

Как считает следствие, пять подозреваемых вступили в сговор, закупив для военных десятки тысяч бракованных бронежилетов – экспертизы доказали, что они простреливаются.

Общая стоимость заключенного договора составила 176 млн грн.

Напомним, ранее Госбюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, из которых следует, что военнослужащие, ответственные за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных, знали о том, что они бракованные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама