Вспышка коронавируса в ВСУ: за сутки болезнь подтвердили у восьми военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки подтвердили заболевание COVID-19 у восьмерых военнослужащих и сотрудников армии в пяти регионах страны.

Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, состояние заболевших удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении под присмотром медицинской службы.

"Шесть человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВСУ, Винницкая область – 1 работник ВСУ, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ) лечатся дома. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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На лечении в стационаре находятся два человека.

Военные медики уточнили, что на данный момент болеют 48 человек, еще 252 находятся на изоляции.

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"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных силах Украины 48 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 252 человека", – говорится в сообщении.

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Отметим, что о первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока невозможно определить количество бессимптомных носителей коронавируса, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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