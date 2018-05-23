Вступительная кампания 2018: заявки только онлайн и семь попыток вместо девяти

Совсем недавно в Украине стартовала основная сессия ВНО — выпускники написали тесты по математике. Впереди у ребят проверка знаний еще по десяти предметам, дополнительная сессия и подача документов в вузы. "Сегодня" напоминает о секретах и новшествах вступительной кампании-2018.

Даты и сроки

Так, основная сессия ВНО продлится до 13 июня: украинский язык и литературу школьники сдадут 24 мая, далее испанский, немецкий и французский языки — 29 мая, английский — 1 июня, биология — 4 июня, история Украины — 6 июня, география — 8 июня, физика — 11-го. Под занавес сессии, 13 июня, сдадут химию. Для тех же, кто не успеет по уважительным причинам, со 2 по 11 июля пройдет дополнительная сессия.

Параллельно с ВНО в вузах стартует вступительная кампания. Как и в прошлом году, абитуриенты смогут подавать заявления только онлайн на сайте вступительной кампании. Для этого со 2 по 25 июня им нужно зарегистрироваться в электронном кабинете. А уже с 12 по 26 июля нужно будет подать электронную заявку в вуз. Параллельно с 14 по 26 июля пройдут творческие конкурсы для желающих поступить на специальности, связанные с искусством. Рекомендованные списки бюджетников опубликуют 1 августа, 6-го стартует подача документов, и 7 августа опубликуют финальные списки зачисленных. Списки контрактников объявят до 30 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Минобразования рассказали, каким вузам разрешат проводить вступительные экзамены

Новшества

Сразу несколько изменений в правилах поступления ожидает юных абитуриентов в этом году. Во-первых, сократили количество заявлений, которые можно подавать одновременно: теперь на четыре специальности можно отправить не девять, а лишь семь заявлений. Так в Минобразования хотят сосредоточить выпускников на выборе специальности.



Во-вторых, изменился подход к выбору предметов ВНО, необходимых для поступления. Если раньше единственным фиксированным предметом ВНО был украинский язык, то теперь, помимо него, во всех вузах на одну и ту же специальность будет одинаковый предмет. А вот третий предмет остается на выбор абитуриента. Например, чтобы подать документы на "Компьютерную инженерию", нужно сдать украинский язык, математику и третий предмет — физику или иностранный язык; на "Стоматологию" нужны украинский язык, биология и химия и математика; на "Международную экономику" не примут без украинского и иностранного языков, математика и география — на выбор.

Еще один бонус — в этом году при поступлении будут действовать сертификаты ВНО двухгодичной давности. Это означает, что поступить можно будет по результатам тестирования не только за 2018 год, но также за 2017-й и 2016-й. Единственное, что придется все же досдавать, — иностранные языки. Это связано с другим новшеством: ВНО будет проходить в виде тестов двух уровней сложности (В1, В2) и с аудированием. При этом, если есть действующий сертификат IELTS или TOEFL, можно обойтись и без ВНО.

Также из нововведений — в этом году впервые придется сдавать ВНО для поступления в вуз выпускникам колледжей и ПТУ. Правда, для них будет достаточно всего одного обязательного теста — по украинскому языку и литературе.

Сколько стоит год обучения

В этом году оплата обучения ребенка в вузе на контракте влетит родителям в копеечку. Стоимость за год существенно выросла по сравнению с 2017-м. К примеру, традиционно одна из самых дорогих специальностей в Киеве — "международные отношения" — подорожала с 44 тыс. грн до 56 тыс. грн за год для бакалавров. Гуманитарные специальности обойдутся в этом году в 29,8 тыс. грн (в прошлом — 25 тыс. грн). Чтобы выучиться на фармацевта, придется отдать 13 тыс грн. За диплом стоматолога вдвое больше — 31,8 тыс. грн. Немного сэкономить удастся, если брать заочное обучение, — 21,5 тыс. вместо 29,8 тыс. на стационаре. Учеба в регионах стоит немного дешевле. К примеру, в харьковском вузе та же "международка" обойдется в два раза дешевле, чем в столице, — 27,5 тыс./год, а гуманитарные специальности еще дешевле — 10 тыс. грн. Во львовских вузах год стационара по специальности "право" будет стоить 9,5 тыс. и 3,7 тыс. грн на заочной форме. Около 10 тыс. грн/год обойдется учеба в крупном одесском вузе вне зависимости от специальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В школу по новым правилам: как теперь будут принимать в первый класс

Первоклашкам отменят табели

Тем временем Минобразования уже вовсю внедряет реформы и создает новую украинскую школу: в пилотных учебных заведениях первоклассникам отменят табели успеваемости, а вместо них будут выдавать "свидетельства достижений". Такой документ будет состоять из четырех страниц, на которых не будет оценок результата обучения малыша, а будет лишь описан процесс для лучшего понимания родителей. Например, туда войдет информация о том, насколько активно ребенок работал на уроке, был ли любознателен в процессе, хорошо ли сотрудничал с другими детьми и прочее. После тестирования такие свидетельства планируют внедрить по всей стране уже с 1 сентября.