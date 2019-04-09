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ВСУ на Донбассе ударили из 152-мм "Акаций": видео учения артиллеристов

Сегодня, 10:15

Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте

Скриншот
Скриншот.
ВСУ на Донбассе ударили из 152-мм "Акаций": видео учения артиллеристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c46/642/5cac466427211.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c46/642/5cac466427211.jpg Украина Украинские «боги войны» не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте

Украинские пушкари продолжают тренироваться и совершенствовать свои артиллерийские навыки. На этот раз в ход пошли 152-мм "Акации". Об этом сообщает штаб Объединенных сил, опубликовав соответствующее видео.

В ООС отмечают, что бойцы тренируются дважды в неделю из каждой артиллерийской батареей 2С3 "Акация" в районе проведения операции Объединенных сил, не нарушая линии отвода тяжелого вооружения.

"Проводят тренировки с практической отработкой марша, развертывания в районе новых боевых огневых позиций, подготовкой исходных данных для стрельбы, маневра самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением в другие огневых позиций. Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием "Акация", – рассказывают военные.

Также мы показывали зимой, как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ. Они отрабатывали вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и уход с позиций.

Также стоит отметить, что скоро украинских артиллеристов ждет приятный сюрприз. В Украине испытали новый контрбатарейный радар. Новая техника позволит упростить точное выявление вражеских пушек на расстоянии в десятки километров.

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Тег Донбасс, ВСУ, учения, артиллерия, артиллеристы , акация

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