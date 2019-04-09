ВСУ на Донбассе ударили из 152-мм "Акаций": видео учения артиллеристов
Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте
Украинские пушкари продолжают тренироваться и совершенствовать свои артиллерийские навыки. На этот раз в ход пошли 152-мм "Акации". Об этом сообщает штаб Объединенных сил, опубликовав соответствующее видео.
В ООС отмечают, что бойцы тренируются дважды в неделю из каждой артиллерийской батареей 2С3 "Акация" в районе проведения операции Объединенных сил, не нарушая линии отвода тяжелого вооружения.
"Проводят тренировки с практической отработкой марша, развертывания в районе новых боевых огневых позиций, подготовкой исходных данных для стрельбы, маневра самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением в другие огневых позиций. Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием "Акация", – рассказывают военные.
Также мы показывали зимой, как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ. Они отрабатывали вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и уход с позиций.
Также стоит отметить, что скоро украинских артиллеристов ждет приятный сюрприз. В Украине испытали новый контрбатарейный радар. Новая техника позволит упростить точное выявление вражеских пушек на расстоянии в десятки километров.
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