ВСУ сняли введенную из-за провокаций российской авиации боевую готовность сил ПВО

Сегодня, 01:23

При этом ВС ВСУ остаются на постоянном дежурстве

ВВС Украины. Фото: uk.wikipedia.org
ВВС Украины. Фото: uk.wikipedia.org

Введенная из-за российских провокаций командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) боевая готовность отменена. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель командования Дмитрий Струтинский.

"Та степень боевой готовности, которая была объявлена, уже отменена", – сообщил он.

При этом ВС ВСУ остаются на постоянном дежурстве.

"Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул Струтинский.

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Сегодня силы и средства ВС ВСУ зафиксировали провокационные действия со стороны авиации воздушно-космических сил РФ вдоль восточной и южной воздушных границ Украины.

По мнению украинского командования, такие действия авиации РФ вызваны проведением командно-штабных тренировок в Воздушных силах украинской армии и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

Напомним, 15 февраля российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине. Тогда маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук оценили шансы Украины в случае, если Россия ударит ракетами и авиацией. Он рассказал, как будет действовать противник в случае масштабного наступления.
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