Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Последние новости Украины

Введение комендантского часа в Украине: в полиции сделали заявление

11 апреля, 10:44

Татьяна Очеретяна

Ввести комендантский час могут только при чрезвычайном положении в стране

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан – это рекомендации, а комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

"Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мер и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения", – написали в Нацполиции.

В то же время в ряде регионов местными комиссиями принято решение временно запретить гражданам выходить из дома (с 13:00 11 апреля по 06:00 13 апреля).

Реклама

"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – подчеркнули правоохранители.

В то же время, в полиции отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

В тренде
Сначала солнце и +20, а потом заморозки и снег: каких сюрпризов ждать от погоды

Напомним, в Волынской области на выходных из-за эпидемии коронавируса COVID-19 вводят "комендантский час".

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, будут ли такие меры принимать на территории столицы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чрезвычайное положение карантин комендантский час Украина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреляУкраина
Уроки красоты: учимся рисовать стрелки
Уроки красоты: учимся рисовать стрелкиСтиль
Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздникаFun
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...