Введение комендантского часа в Украине: в полиции сделали заявление

Ввести комендантский час могут только при чрезвычайном положении в стране

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан – это рекомендации, а комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

"Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мер и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения", – написали в Нацполиции.

В то же время в ряде регионов местными комиссиями принято решение временно запретить гражданам выходить из дома (с 13:00 11 апреля по 06:00 13 апреля).

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"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – подчеркнули правоохранители.

В то же время, в полиции отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Напомним, в Волынской области на выходных из-за эпидемии коронавируса COVID-19 вводят "комендантский час".

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, будут ли такие меры принимать на территории столицы.

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