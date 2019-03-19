Выборы 2019: для первого тура дополнительно издали 260 тысяч бюллетеней

На первый тур выборов 2019 дополнительно напечатают более 260 тыс. бюллетеней

Фото: Сегодня

Выборы 2019: для первого тура дополнительно издали 260 тысяч бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg 2019-03-19T08:58:00+02:00 Украина На первый тур выборов 2019 дополнительно напечатают более 260 тыс. бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) увеличила количество бюллетеней для первого тура выборов на 260 тысяч. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Там отмечается, что в договоре с полиграфкомбинатом Украина заказана печать 60,36 млн бюллетеней, которые сначала распределялись поровну по 30,18 млн на каждый тур. Однако 12 марта ЦИК перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур.

В дополнительном соглашении ЦИК объяснил, что в первом туре могут принять участие 30,44 млн человек, сославшись на Госреестр избирателей, который по состоянию на 7 марта насчитывал 29,94 млн человек.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко напомнил, что селфи с бюллетенем в кабинке голосования – нарушение закона.

Варченко подчеркнул, что избиратель должен быть ответственным во время избирательной кампании. И напомнил, что те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее чем за пять дней до дня голосования.

На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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