Выборы президента Украины: последний участок в Сан-Франциско закрылся

Явка на участке, который охватывает 12 американских штатов, была крайне низкой

Выборы президента Украины. Фото: AFP

Выборы президента Украины: последний участок в Сан-Франциско закрылся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg 2019-04-01T08:01:00+03:00 Украина Явка на участке, который охватывает 12 американских штатов, была крайне низкой

С закрытием избирательного участка в американском Сан-Франциско голосование на выборах Президента Украины официально завершилось. Об этом сообщает "Укринформ".

Явка на участке в Сан-Франциско, которая охватывает 12 американских штатов, была низкой. По предварительным данным, к нему достались только 395 избирателей из 23 тысяч 636.

В Вашингтоне, где было зарегистрировано 7173 избирателей, проголосовали 452 человека. В общем, явка в американской столице составляла 6,3%. В Нью-Йорке, где насчитали 11651 избирателя, правом голоса воспользовались 1260. Явка там составила 10,8%. В Чикаго проголосовал 891 избиратель из около 5,5 тысяч. Явка в этом городе составила 16,4%.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

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