Выборы в Украине-2019: силовики переходят на усиленный режим
Из-за приближения "дня Х" в Украине могут быть попытки провокаций для дестабилизации ситуации
Силовые структуры Украины с сегодняшнего дня переходят на усиленный режим несения службы в связи с приближением даты голосования на президентских выборах. Об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" глава Национальной полиции Сергей Князев.
Он пообещал. что для граждан страны будет обеспечена безопасность накануне и в день проведения выборов.
"С 25 марта Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Государственные пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим. Полиция обязана обеспечить безопасность граждан в ходе предвыборных мероприятий и непосредственно на этапе волеизъявления избирателей, несмотря на любые попытки дестабилизировать ситуацию", – сказал Князев.
Глава Нацполиции также не исключил, что могут найтись заинтересованные в срыве выборов через провокации, но силовики готовы противостоять им, руководствуясь исключительно в рамках законов.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Князевым.
Напомним, недавно в полиции предупредили о возможном подкупе избирателей перед выборами. Также стало известно, что территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 3500 заявлений и сообщений с начала избирательного процесса в Украине. По указанным фактам начато 189 уголовных производств.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал, что "подарок" от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя. Согласно законодательству, кандидаты имеют право раздавать избирателям только сувенирную продукцию и канцелярию вроде карандашей и ручек, а раздача любых других предметов будет расцениваться полицией как подкуп избирателей, пояснил он.
Ранее главы силовых структур Украины дали советы и предостережения по выборам в Украине. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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