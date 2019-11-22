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Требовал три тысячи долларов: ГБР задержало полицейского-вымогателя

22 ноября, 14:07

Правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, взятку

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР), которые недавно разоблачили схему поставок украинской продукции российским военным из Украины, задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им 3 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, взятку. За деньги правоохранитель обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ", – говорится в сообщении.

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В настоящее время правоохранителя задержали. Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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"В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Также в Киеве следователи полиции разоблачили сотрудника Национального банка Украины на мошенничестве – мужчина вымогал у предпринимателя 40 тысяч долларов за "решение вопроса" о выдаче бессрочной лицензии на обмен валют.

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взятка Нацполиция ГБР

Источник: Сегодня

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