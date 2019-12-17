Вышел на свободу генерал Марченко, за которого Порошенко внес 19 миллионов

Дмитрий Марченко. Фото: Юрій Бірюков/Facebook

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Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, за которого накануне экс-президент Петр Порошенко внес 19 из 20 млн гривен залога, освободили из СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков.

"Есть, вышел", – написал он в заметке с фотографиями Марченко на выходе из изолятора.

Общаясь с журналистами после своего освобождения, генерал опроверг вменяемые ему обвинения.

"Ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть одна маленькая функция – это контроль качества, согласно той документации, которая есть у Министерства обороны. Ни я, ни мои подчиненные никаких нарушений своих обязанностей не совершали. Я несу за это полную ответственность", – также сказал он.

Марченко утверждает, что открытое в отношении него производство было сфабриковано.

Отвечая на вопрос об "особых отношениях" с Порошенко, Марченко сказал, что с пятым президентом Украины у него такие же отношения, как и всех. Он утверждает, что они виделись лишь единожды. Вскоре после этого Петр Порошенко ему позвонил лично.

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"Для меня большая честь, что у меня была возможность защищать этот народ", – сказал Дмитрий Марченко по телефону.

Дмитрий Марченко проходит в качестве подозреваемого в уголовном производстве о коррупции при закупках военного имущества для военнослужащих – Генеральное бюро расследований предполагает, что чиновники Минобороны украли на военной форме и бронежилетах 100 миллионов гривен.

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