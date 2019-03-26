Вышинский потребовал отвода судей по его делу
Суд отклонил ходатайство защиты подозреваемого в госизмене журналиста об отводе судей
Подольский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского об отводе судей на предварительном заседании, на котором рассматривались предъявленные ему обвинения в госизмене.
"В удовлетворении ходатайства об отводе...отказать", – говорится в постановлении коллегии судей, оглашенном 26 марта.
Такое решение основано на том, что судьи не установила оснований для отвода.
Кроме того, после недолгого совещания судьи назначили на 14.30 4 апреля к рассмотрению по существу его дело.
"Назначить судебное рассмотрение по уголовному производству... коллегией судей Подольского районного суда в открытом режиме", – говорится в определении суда.
Напомним, что ранее в этот день суд продлил арест Кирилла Вышинского еще на два месяца.
Мы также писали, что ранее в этом месяце Вышинского этапировали из Херсона в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.
Кроме того, сообщалось о визите в Киев российского омбудсмена Татьяны Москальковой, куда она прилетела, чтобы встретиться с Кириллом Вышинским и лично удостовериться в его состоянии здоровья.
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