Вышинский потребовал отвода судей по его делу

Суд отклонил ходатайство защиты подозреваемого в госизмене журналиста об отводе судей

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr..

Вышинский потребовал отвода судей по его делу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dce/367/5c3dce3673b26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dce/367/5c3dce3673b26.jpg 2019-03-26T19:20:00+02:00 Украина Суд отклонил ходатайство защиты подозреваемого в госизмене журналиста об отводе судей

Подольский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского об отводе судей на предварительном заседании, на котором рассматривались предъявленные ему обвинения в госизмене.

"В удовлетворении ходатайства об отводе...отказать", – говорится в постановлении коллегии судей, оглашенном 26 марта.

Такое решение основано на том, что судьи не установила оснований для отвода.

Кроме того, после недолгого совещания судьи назначили на 14.30 4 апреля к рассмотрению по существу его дело.

"Назначить судебное рассмотрение по уголовному производству... коллегией судей Подольского районного суда в открытом режиме", – говорится в определении суда.

Напомним, что ранее в этот день суд продлил арест Кирилла Вышинского еще на два месяца.

Мы также писали, что ранее в этом месяце Вышинского этапировали из Херсона в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

Кроме того, сообщалось о визите в Киев российского омбудсмена Татьяны Москальковой, куда она прилетела, чтобы встретиться с Кириллом Вышинским и лично удостовериться в его состоянии здоровья.

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