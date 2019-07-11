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Высокотехнологичного оружия – точно не будет: чем США могут вооружить Украину

11 июля, 05:17

Маломуж объяснил, почему американцы не дадут Украине мощное высокотехнологичное вооружение

ПТРК Javelin
ПТРК Javelin. Фото: Минобороны Украины

Недавно Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку. Теперь украинская армия может обзавестись очередными американскими вооружениями, однако не стоит ждать чего-то особенного.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, Украина снова может рассчитывать на противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии "Джавелинов", особенно – бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода", – рассказал Маломуж.

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В то же время генерал объяснил, почему американцы не будут поставлять Украины какое-нибудь мощное и высокотехнологичное оружие.

"Особо мощного или дорогостоящего высокотехнологичного оружия – точно не будет. Потому что у США нет уверенности, что оно не будет захвачено Россией или передано в РФ некими силами даже при различных режимах в Украине. Поэтому уровень поддержки есть, но он не определяющий", – добавил он.


Как сообщали новости "Сегодня", недавно на слушаниях в Сенате директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст призывал Вашингтон еще больше вооружить Украину Javelin. Американский дипломат рассказал, какое вооружение сейчас является приоритетом для украинской армии.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф ранее опубликовал стратегию поддержки Украины. Он указал на сферы, где помощь Украине "проседает".

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Тег США, оружие, маломуж, военная помощь, Javelin, Джавелин

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