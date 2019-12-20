"Я буду кричать и цепляться": фигурантка дела Шеремета не покинет суд

Юлия Кузьменко / Фото: Игорь Серов, Сегодня

Несмотря на то, что из-за неявки прокуроров на рассмотрение апелляции Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, она отказалась покинуть зал заседаний.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", – заявила известный хирург и волонтер "Лиса", потребовав начать судебный процесс.

Тем временем на третий этаж Киевского апелляционного суда, где Юлию Кузьменко продолжают держать в стеклянном боксе и где активисты продолжают блокировать зал заседаний, поднялись около 15 сотрудников полиции особого назначения.

В зал спецназовцы не заходят и остаются в коридоре.

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Напомним, что Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу адвоката на решение Печерского райсуда столицы о заключении Кузьменко под стражу на два месяца. Однако заседание перенесли на 24 декабря.

Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.

Как уже сообщалось, активисты созвали всех на акцию в поддержку волонтера на Майдане 22 декабря и растянули в зале судебных заседаний баннер с фотографиями Юлии Кузьменко и женщины, которая подложила бомбу под автомобиль с Павлом Шереметом. Активисты призвали сравнить снимки, поскольку, по их утверждению, подсудимая не похожа на предполагаемую подрывательницу.

Адвокат привел сожителя и друга своей подзащитной, которые заявили, что ее слова о необходимости "выпустить полкассеты "Града" по Киеву" были вырваны из контекста.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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