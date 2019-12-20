"Я бы такое не надела": первые слова Юлии Кузьменко из-за решетки

Украинский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета, указала на явные различия во внешности между ней и женщиной, которую камеры наружного наблюдения засняли при подкладывании взрывчатки под машину журналиста перед взрывом в 2016 году.

В частности, по ее словам, на подрывнице были надеты шорты, а она их не носит.

"С 25 лет я не ношу шорты, а такие я бы и тогда не надела", – сказала она корреспонденту "Сегодня" из стеклянного бокса в зале заседаний Киевского апелляционного суда 20 декабря.

Кузьменко назвала абсурдной ситуацией с ее задержанием – она считает, что гособвинение не может ни предоставить доказательства ее вины, ни дать ей защититься самой.

Напомним, в этот день было назначено рассмотрение апелляции на избранную ей меру пресечения – 2 месяца под стражей, – но прокурор не явился на слушание, поэтому его было решено перенести на 24 декабря.

"Я согласна на полиграф в присутствии прессы, в присутствии абсолютно всех. Ситуация абсолютно странная. Предоставьте доказательства! На суде мы просили, чтобы нам показали пленки [с камер наружного наблюдения, снявших Кузьменко возле машины Шеремета], я их, например, не видела. Нам было в этом отказано. Мы просили вызвать свидетелей, нам в этом тоже было отказано. Почему? Доказывать – не доказывают, защититься не дают", – сказала волонтер "Лиса".

Кроме того, она подтвердила, что один из голосом на обнародованной аудиозаписи, где двое человек обсуждают возможность обстрелов Киева из РСЗО "Град", принадлежит ей.

"Разговоры этого года – буквально несколько месяцев назад. Это все этого года", – сказала Кузьменко.

Кроме того, по ее словам, она не была знакома с другой фигуранткой расследования, медиком-атошницей Яной Дугарь, до октября этого года, но с предполагаемым организатором убийства Шеремета, рок-музыкантом Андреем Антоненко ("Риффмастер") Юлия Кузьменко действительно познакомилась в 2016 году.

В то же время, подсудимая не стала жаловаться на обращение к ней тюремного персонала, назвав их действия "очень корректными".

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, Антоненко и Дугарь, по делу об убийстве проходят еще двое подозреваемых – участники АТО Виталий и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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