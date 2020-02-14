"Я не уверена, что не заражена": украинка в Китае объяснила, почему не хочет возвращаться

Из-за угрозы заражения коронавирусом Украина готовит эвакуацию наших граждан из КНР. Но не все готовы и не все хотят уезжать.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-2019, кардинально изменила жизнь миллионов китайцев и граждан других стран, проживающих в КНР. Украина планирует 18 февраля провести эвакуацию наших соотечественников из провинции, где находится эпицентр заболевания. Но не все украинцы хотят уезжать. Наша соотечественница Екатерина Ли, живущая в городе Чжэнчжоу, что в 5 часах езды от Уханя, пока что не считает возможным возвращение в Украину. Причину она объяснила в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"Да, заразиться вирусом страшно. Но, подумайте, где большая вероятность того, что вас вылечат: в Китае или в Украине? Я вообще не понимаю, зачем украинцам на данный момент выезжать. Тем более, что сейчас говорят о более длительном инкубационном периоде – не 14, а 24 дня. То есть, вернуться на родину, побывать в двухнедельном карантине, а потом… заразить родных и близких?" – говорит Екатерина.

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Украинка не верит в эффективность мер безопасности, которые ввела Украина по отношению к тем, кто побывал в Китае. Екатерина привела пример своей подруги, которая живет и работает на юге Китая. Когда началась эпидемия, девушка спокойно покинула Китай через Таиланд и вернулась в Украину. Тут она всем говорила, что она из Китая, но ее никто не проверил, даже температуру не померили. С декабря она уже три раза ездила туда и обратно (через Таиланд), не скрывая ничего и предупреждая в украинских аэропортах, что она из Китая, но все к этому равнодушно отнеслись.

Дезинфекция улиц в Китае

"У меня в городе ужесточили меры безопасности. – говорит Катя. – Если еще на той неделе казалось, что все идет на спад, то сейчас стало хуже. Для каждой квартиры выдали один пропуск, который позволяет только одному члену семьи выйти один раз в день на 2 часа на улицу. Но только в пределах квартала".

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В каждом квартале три раза в день ездят дезинфекторы. А с 12 ночи до двух часов летают специальные самолеты, которые орошают город каким-то специальным средством.

Видео: Thomson Reuters

А вот так проходят дезинфекцию работники промышленного комплекса в городе Чунцин. За пару дней было построено два "туманных туннеля". Они оснащены инфракрасными детекторами, которые активируют специальный спрей, как только человек заходит в туннель. Полная дезинфекция длится всего 10-20 секунд. Производители уверяют, что всего два таких туннеля прекрасно могут справиться с дезинфекцией тысячи человек.

Катя сетует, что в ее городе участились случаи пожаров. Всем жителям, как мы уже писали, бесплатно выделяют спирт, чтобы обрабатывать руки, одежду, ключи, телефоны и т.д. Пропитанные спиртом вещи легко воспламеняются. Бывает, что кто-то покурил и не затушил нормально бычок возле предмета, обработанного спиртом. Или поставил открытую банку возле духовки. Пожарным в условиях карантина оперативно реагировать сложно.

Кассиры в китайских магазинах в защитных костюмах

"Магазины работают, все кассиры в защитных костюмах. С понедельника таки открыли школы, но уроки проводятся исключительно онлайн. То есть, никто на занятия не ходит. В моем городе, к сожалению, уже есть погибшие. И даже кто-то заболел в квартале, где я живу. Страшно, ведь я тоже не могу быть уверенной, что не заражена. А идти в клинику проверяться – это повышенная опасность заражения", – рассказывает Екатерина.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в ВОЗ сделали тревожный прогноз по поводу коронавируса. Предполагается, что ни изоляция, ни карантин не остановят вирус COVID-2019 и им будет заражена 1/3 планеты.

При этом в Украине некоторые "слуги народа" считают, что коронавирус – это маркетинговый ход.

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