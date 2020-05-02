За границей от COVID-19 лечат более 160 украинцев: подробности

С коронавирусной инфекцией, которая продолжает захватывать мир, украинцы борются не только внутри страны, но и за ее пределами. Сейчас за границей от COVID-19 спасают 164 граждан Украины, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Больше всего украинцев лечат в таких странах:

Италия – 121 человек

Греция – 12 человек

Германия – 4 человека

Австрия – 3 человека

Россия – 3 человека.

За рубежом от коронавируса вылечили уже 45 украинцев. Жизни семи наших граждан спасти не удалось.

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Ранее мы сообщали, что в США военные разработали тест для выявления коронавируса, который может показать наличие новой пневмонии у его носителя до того, как человек сможет заражать окружающих. Разработчики надеются, что тест позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения.

Также напомним, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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