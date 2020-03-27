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  1. Последние новости Украины

За рубежом от коронавируса умерла уже четвертая украинка: подробности

27 марта, 09:42

Денис Беспалов

По данным МИД, почти 95 тысяч украинцев смогли вернуться на Родину

За рубежом от COVID-19 умерла уже четвертая украинка. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

По данным МИД, 94 356 украинцев вернулись на Родину. На карантине в разных странах сейчас находятся 160 наших граждан.

22 гражданина Украины лечатся от COVID-19 за рубежом. Пятеро украинцев лечатся от коронавируса в Италии. Еще по 4 человека из Украины получают медицинскую помощь в Германии и Доминиканской Республике, по двое – в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одному – в Испании, США, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

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Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умерли уже три украинки. В какой стране находилась четвертая умершая украинка, пока не сообщается.

Согласно официальным данным, на 22:00 26 марта, в Украине подтверждено 196 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли, один выздоровел. В стране введен режим чрезвычайной ситуации и действует общенациональный карантин.

Более подробно: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

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коронавирус МИД Украины COVID-19

Источник: Сегодня

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