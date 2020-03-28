За сутки из Польши вернулись около 15 тысяч украинцев

После объявления о закрытии границ в Украину из Польши ринулись тысячи людей

После объявления о планах закрыть границу ради борьбы с распространением коронавируса за сутки из Польши вернулись почти 15 тысяч украинцев.

Об этом рассказали спикеры Бещадского и Надбужанского отделов пограничной службы Польши Эльжбета Пикор и Дариуш Сеницкий, сообщает "Укринформ".

По их данным, на трех действующих автомобильных пунктах пропуска границу пересекли около 15 тысяч граждан Украины, причем больше всего их прошло через КПП "Корчева-Краковец" – более 8,5 тысяч.

"За последние сутки пункт пропуска "Корчева-Краковец" на выезд из Польши пересекли 8564 человека", – заявила Пикор.

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Также она добавила, что часть из них (более 2800) перевезли автобусами – с украинской стороны организовали 79 рейсов. Остальные украинцы пересекли границу пешком, поскольку украинская сторона на этом пункте также разрешила его пересекать в пешем порядке.

По ее словам, сейчас на этом пункте пропуска очереди нет, приходят лишь единицы людей, чтобы пересечь границу.

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Пикор добавила, что в направлении из Украины в Польшу за прошедшие сутки границу пересекли около 500 человек.

При этом остаются очереди из грузовиков: на въезд в Польшу время ожидания составляет 15 часов, а на выезд – 11 часов.

В свою очередь, Дариуш Сеницкий сообщил, что накануне на двух автомобильных пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" в Украину въехало более 5500 украинцев.

Напомним, что в Украине от вируса больше всего пострадали сравнительно молодые люди. Читайте подробнее, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что инфекцией могут заразиться до 22 миллионов человек. По его словам, вирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

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