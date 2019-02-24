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За Украину сразятся циклон и антициклон: в ближайшие дни придет потепление

Сегодня, 14:34

Синоптики обещают снова резкое изменение погоды, но кроме тепла придут и дожди

Фото: Pixabay
За Украину сразятся циклон и антициклон: в ближайшие дни придет потепление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/28e/f95/5c728ef9566c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/28e/f95/5c728ef9566c2.jpg Украина Синоптики обещают снова резкое изменение погоды, но кроме тепла придут и дожди

В Украину возвращается потепление, а за него "теплый" антициклон поборется с "холодным и ветряным" циклоном. В понедельник ожидается почти везде сухая погода, а вот во вторник половину страны накроют дожди, местами с мокрым снегом. Но температура уже будет плюсовой.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, Украина окажется между двумя мощными атмосферными гигантами: с юго-запада будет давить антициклон, с севера – циклон.

"Антициклон будет выдавливать осадки и холод, а циклон будет сопротивляться. Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер, а на востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон будет побеждать, потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей. Да и тепла прибавится. Завтра днем ​​в Украине предполагается 3-8 градусов тепла, на востоке, северо-востоке, а также в Днепре до +3. В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ​​ожидается 4-6 градусов", – написала она.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщают, что в понедельник, 25 февраля, теплее всего будет на западе страны. Днем там ожидается 5-7 тепла, а в Ивано-Франковской и Львовской областях 7-9 градусов. Ночью 1-3 мороза.

В центре страны 4-6 тепла днем и до 5 градусов мороз ночью. Без осадков.

На севере и востоке страны 1-3 тепла днем и от 3 до 7 градусов мороза ночью. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях дожди с мокрым снегом.

На юге синоптики обещают 3-6 тепла, ночью ударят приличные морозы 6-9 градусов ниже нуля. Без осадков.

Во вторник, 26 февраля, в большинстве регионов страны будет дождь, на востоке с мокрым снегом. В центральных, восточных и южных областях 2-4 градуса тепла днем и максимум до -3 ночью.

А вот на западе снова будет теплее всего и сухо. Там синоптики обещают 4-6 градусов выше нуля, местами до +7. Ночью 0-2 тепла.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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Тег погода, дождь, потепление, синоптики, диденко, циклон, антициклон

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