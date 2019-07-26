Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Задержание СБУ российского танкера, конфликт в Центральной Азии и саммит БРИКС: топ-темы дня

26 июля, 12:13

События пятницы, 26 июля, получат свое развитие из большинства тем предыдущих дней


В пятницу, 26 июля, большинство главных событий будут продолжением тем предыдущего дня. НО пресса будет следить и на новостями, которые появятся в течение суток.

Задержание российского танкера NEYMA: моряки с судна прибыли в РФ, танкер остается в порту. Украинский суд готовит арест судна, СБУ ведет следствие.

ЦИК подвела итоги выборов, обработав 100% протоколов. Но на результаты выборов могут повлиять и судебные обжалования результатов голосования.

Суды по делам Майдана. В Шевченковском райсуде заседания по штурму Дома профсоюзов и убийству Вячеслава Веремия, в Бориспольском райсуде – заседание по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

На границе Кыргызстана и Таджикистана новая горячая точка. Страны направляют в регион дополнительные подразделения силовиков.

В Бразилии стартовал саммит глав МИДов стран БРИКС, на котором Россия и Китай будут продвигать новые экономические договоренности.

О том, какими были итоги четверга, 25 июля, читайте на сайте "Сегодня" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Китай, пресса, танкер, РФ, брикс, подсчет голосов, результаты голосования, итоги выборов

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание СБУ российского танкера, конфликт в Центральной Азии и саммит БРИКС: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров

Сегодня, 08:19

Российский корабль "атакует" украинские судна неизвестными зелеными лучами

Помпео призвал Анкару не разворачивать российские С-400

Сегодня, 02:23

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400

Как мужчины убивают своих жен

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

СМИ узнали о гонорарах Галкина и Петросяна

Продукты и элементы для роста волос

5 знаменитостей Голливуда, которые обладают неидеальной фигурой

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

​Самый крупный тираннозавр в мире

Израильские ученые разработали модель матки человека

Ученые: завтрак пропускать опасно

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Как назвать мальчика по месяцам

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь