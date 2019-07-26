Задержание СБУ российского танкера, конфликт в Центральной Азии и саммит БРИКС: топ-темы дня

События пятницы, 26 июля, получат свое развитие из большинства тем предыдущих дней

В пятницу, 26 июля, большинство главных событий будут продолжением тем предыдущего дня. НО пресса будет следить и на новостями, которые появятся в течение суток.

Задержание российского танкера NEYMA: моряки с судна прибыли в РФ, танкер остается в порту. Украинский суд готовит арест судна, СБУ ведет следствие.

ЦИК подвела итоги выборов, обработав 100% протоколов. Но на результаты выборов могут повлиять и судебные обжалования результатов голосования.

Суды по делам Майдана. В Шевченковском райсуде заседания по штурму Дома профсоюзов и убийству Вячеслава Веремия, в Бориспольском райсуде – заседание по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

На границе Кыргызстана и Таджикистана новая горячая точка. Страны направляют в регион дополнительные подразделения силовиков.

В Бразилии стартовал саммит глав МИДов стран БРИКС, на котором Россия и Китай будут продвигать новые экономические договоренности.

О том, какими были итоги четверга, 25 июля, читайте на сайте "Сегодня" .

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