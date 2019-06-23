Задержание со стрельбой: мужчина ножом ранил двух полицейских и получил за это пулю
Несмотря на огнестрельное ранение, житель Черниговской области продолжал сопротивляться полиции
В Украине продолжают калечить ножом полицейских. Правоохранители задержали со стрельбой жителя Черниговской области, который нанес несколько ножевых ранений двоим "копам", в результате чего и сам схлопотал пулю. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области.
В полицию поступило сообщение, что в Корюковке произошел конфликт у бывший супругов и на место инцидента выехал наряд. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал бывшей жене и не пускал в дом.
"Он игнорировал требования полицейских выйти на улицу, а потом внезапно открыл дверь и нанес удар ножом в левую ногу одному из полицейских. В соответствии с требованиями ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" другой сотрудник полиции предупредил правонарушителя о намерениях применения табельного огнестрельного оружия. Правонарушителя это не остановило, он нанес несколько ударов ножом этом полицейскому, а тот в ответ трижды выстрелил. В результате чего обоих полицейских с резаными ранами госпитализировали в больницу. Для задержания правонарушителя на место происшествия прибыл дополнительный наряд группы реагирования патрульной полиции. Несмотря на огнестрельное ранение, мужчина продолжал сопротивляться полицейским и угрожать им ножом. В соответствии с требованиями закона полицейские применили физическую силу, спецсредства и наручники. Угрозы жизни нарушителя нет", – говорится в сообщении.
По факту нападения на правоохранителей открыто уголовное производство по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит тюремный срок от пяти до двенадцати лет.
Напомним, в прошлом году в Чернигове "коп" отбился от пьяных дебоширов. Трое мужчин попытались избить полицейского, но получили жесткий отпор. В результате столкновения двое хулиганов сбежали, а третий упал на асфальт и остался лежать.
Также новости "Сегодня" сообщали, что на днях на Прикарпатье напали на полицейского. ЧП произошло во время конфликта между женщиной и ее сожителем.
Также смотрите в видеосюжете, как "евробляхер" напал на полицейских в Днепропетровской области, бросив в их сторону гранату:
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