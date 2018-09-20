Задержки зарплат и теневое оформление: как будут наказывать за это с октября

За шесть месяцев 2018 г. было обнаружено 8,8 тыс. предпринимателей, которые вели бизнес в тени

Уже с начала октября 2018 года украинский бизнес ожидают массовые проверки – их целью будет вывести из тени тех работников, которые получают зарплату в конвертах. Сайт "Сегодня" рассказывает, что это будут за проверки, за какие нарушения и в каком размере можно будет получить штраф.

Проверки нужны чтобы вывести бизнес из тени и обеспечить всех пенсией

В правительстве недавно заявили, что огромная часть украинской экономики находится в тени, в связи с чем было принято решение ужесточить проверки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что у бизнеса есть время до конца сентября, чтобы привести всю документацию в порядок.

"Через месяц, в октябре, мы начнем применять все нормы, данные нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не давал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии", – сказал Гройсман.

В Кабмине говорят, что первыми под подозрением окажутся те компании, где все сотрудники поголовно получают минимальные зарплаты, ведь по официальным данным на 1 августа 2018 г. средняя зарплата по стране составляет 9170 грн.

После проверок, которые будут проводиться инспекторами, Гоструда будет налагать штрафы, а отвечать за выполнение постановлений придется Государственной исполнительной службе.

Напомним, что налоговики за январь-июль этого года разоблачили 8,8 тыс. предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность.

"За январь-июль 2018 года к государственной регистрации привлечено 8,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность не официально. В бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса", — заявили в ГФС.

Помимо этого, по подсчетам Пенсионного фонда Украины, в 2017 г. из-за теневой занятости он потерял больше 30 млрд грн, ведь уровень теневой занятости превышал 23%.

Так, 3,7 млн человек работает на теневую экономику, это значит – каждый третий украинец. Больше всего таких работников в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

Премьер министр Украины отметил, что сейчас самыми проблемными отраслями остаются строительство, торговля, охранные услуги и отельно-ресторанный бизнес. А в региональном разрезе по количеству неправильно оформленных работников лидирует Харьковская, Киевская, Ивано-Франковская и Одесская области.

Такие проверки нужны не только для того, чтобы вывести украинскую экономику из тени, но, и чтобы обеспечить всем украинцам достойную пенсию. Правда, почему соответствующие органы массово не проводили такие проверки раньше – остается под вопросом. Ведь никаких изменений в законодательство сейчас не внесли. Тем не менее, мы решили напомнить, за что могут оштрафовать украинский бизнес, кто окажется под ударом и сколько придется заплатить за нарушения.

За неправильно оформленных сотрудников придется заплатить больше 110 тыс. грн штрафа

Начнем с того, что инспектор может прийти с проверкой в любое время и без предупреждения. Ему разрешается беспрепятственно входить в любые служебные, административные и производственные помещения. И не допустить его к проверке – нельзя. Точнее, можно, но за это руководству компании придется заплатить штраф – 3 минимальных зарплаты, т.е. – 11 169 грн. А вот если вы не допустили к проверке инспектора уже по выявленным нарушениям, тогда придется заплатить штраф в 100-кратном размере от минимальной зарплаты – 372 тыс. грн. Это, к слову, самый большой штраф, который вам могут начислить за какое-либо нарушение.

Также инспектор может проводить при проверке аудиозапись либо же фото- и видеосъемку. Но стоит отметить, что инспектор не может требовать какие-либо документы для передачи их третьим лицам, изымать оригиналы документов или же компьютеры, разглашать коммерческие тайны и производственные процессы, а также проверять те вопросы, которые должны рассматриваться в суде. Максимальный срок такой проверки – 10 дней, а минимальный – 2.

Также большой штраф за каждого сотрудника грозит, если:

сотрудника допустили к работе без оформления трудового договора;

сотрудник был оформлен на неполное рабочее время, тогда как он исполняет свои обязанности полное рабочее время;

зарплату сотруднику выплачивали без начисления и оплаты единого социального взноса.

За такие нарушения грозит штраф в размере 30 минимальных зарплат – 111 690 грн. Причем, стоит отметить, что эти штрафы насчитываются отдельно за каждого сотрудника, который был неправильно оформлен.

Сверхурочная работа и задержка зарплаты тоже наказуемы

Инспектор Гоструда также может выписать штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты – 37 230 грн – за следующие нарушения:

установление окладов ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

несоблюдение порядка оплаты в ночное время, праздничные, нерабочие и выходные дни;

несоблюдение порядка оплаты труда за выполненную работу в командировке.

В том случае, если сбыли нарушены сроки выдачи заработной платы, отпускных, расчетных и т.д. компания получит штраф в размере 11 169 грн.

Также, кроме финансовой ответственности за нарушение трудового законодательства, есть еще и административная ответственность, которая угрожает непосредственно руководящим лицам компании. Админштрафы налагаются на должностные лица всех форм собственности. Так, если сотрудника допустили к работе без оформления трудовых отношений, руководитель может получить штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 17000 грн). А за нарушения сроков выплат грозит от от 30 до 100 ннмдг (от 510 грн до 1700 грн).

К тому же, административные штрафы плюсуются с финансовыми, которые налагаются на все предприятие. Поэтому за одно нарушение компания может заплатить в два раза больше.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что украинцам все чаще предлагают работу вместе с жильем.



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