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Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе: создана группа по расследованию

12 сентября, 22:57

Штаб операции Объединенных сил не сообщил места и обстоятельства гибели бойца

/ Фото: НАБУ

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает вечером, 12 сентября, на своей странице в Facebook.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части, говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский.

Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате которого наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Днем ранее, 10 сентября, в зоне военных действий под Авдеевкой на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ Юрий Бурдейный из Черкасской области.

Кроме того, сообщалось о гибели четырех морпехов под Павлополем:

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Донбасс гибель нацгвардия потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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