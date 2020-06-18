Шьет повязки и ведет концерты: как Зайцева отбывает наказание

В Покровском исправительном центре №79, где отбывает наказание Алена Зайцева, виновница ужасного ДТП на улице Сумской в Харькове, прокомментировали появившиеся в сети фото, где Зайцева якобы загорает, вместо того, чтобы работать, как это положено заключенным в местах лишения свободы определенного типа.

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Как рассказала сайту "Сегодня" начальник вышеупомянутого центра Инна Мицюк, фотографии хоть и были обсуждаемыми, но на самом деле не являются доказательством того, что у Зайцевой есть какие-либо привилегии в исправительном центре.

"Никаких привилегий у Зайцевой нет. Кроме того, после того, как она прибыла отбывать наказание, нас стали контролировать сильнее", – говорит Инна Мицюк.

По ее словам, усиленный контроль может быть связан с тем, что Зайцева совершила резонансное преступление и к ней приковано внимание общественности.

"Что касается фотографий, то Зайцева была сфотографирована после обеда в прогулочном дворике, когда присела отдохнуть", – говорит Инна Мицюк.

К этому добавила следующее:

"Осужденным, которые находятся в данном секторе, запрещено пользоваться мобильными телефонами, по определенному графику им разрешено пользоваться интернетом в присутствии администрации учреждения. Зайцева работала, в том числе и после того, как начался карантин. Последним заказом были защитные повязки. Замечаний к ее поведению нет, поведение у нее примерное, это абсолютно непроблемная осужденная. Она много читает, ей даже в посылках присылают книги. Она читает запоем и быстро, за две недели может прочесть 10 книг".

Кроме того, по словам Инны Мицюк, в течение отбывания наказания Зайцева принимает участия в разных "культмассовых" мероприятиях, которые проводятся в исправительном центре.

"Девятого мая у нас был концерт, Зайцева была ведущей на нем. Также была спартакиада, она также там участвовала", – говорит Инна Мицюк.

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Адвокат потерпевших в том ужасном ДТП, Лариса Матвеева, рассказала "Сегодня", что также видела эти фото, но не обсуждала их с родственниками жертв.

"От Зайцевой недавно поступили первые платежи (в качестве компенсации, предусмотренной законом – Авт.). Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими", – рассказала "Сегодня" Лариса Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 в центре Харькова Алена Зайцева на автомобиле влетела в толпу людей. Пять человек погибли на месте, еще несколько пешеходов получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Позже еще одна жертва аварии умерла в больнице. Позже Зайцева была приговорена к 10 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что ранее Зайцева просила суд дать ей условный тюремный срок. Подробности – в сюжете.

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