Загорелся еще в воздухе: две версии крушения украинского самолета в Иране

На борту самолета находились 177 человек

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

После крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с пассажирами на борту в Иране рассматривают две версии причин аварии.

Как сообщает местное издание IRNA со ссылкой на официального представителя аэропорта, причиной крушения украинского самолета возле аэропорта в Тегеране стало возгорание двигателя.

Существует и другая версия событий. Как сообщает Daily Mail, самолет горел еще в воздухе, до падения. Издание отмечает, что возможно он был случайно сбит иранской ракетой. Ведь информация о падении самолета появилась спустя несколько часов после того, как Иран выпустил 15 баллистических ракет по американским базам в Ираке.

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Ранее мы сообщали, что в ответ на убийство генерала Касема СулейманиИран подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 177 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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