Захваченные на Азове украинские суда поставили в Керчи: опубликованы фото и видео

Захваченные российскими пограничниками украинские катера и буксир поставили в центре Керчи. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Сообщается, что на Генмолу пришвартовали насильно отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", рейдовый буксир "Яны Капу" и дошедший своим ходом МБАК "Никополь".

Обстановка в оккупированном Россией городе по состоянию на 9 утра спокойная, отмечает издание.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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