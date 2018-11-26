Захваченные украинские корабли буксируют в Керчь – ФСБ
По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование"
Россия отправит задержанные корабли ВМС ВС Украины в керченский порт.
Об этом сообщил сотрудник погрануправления ФСБ по Крыму Антон Лозовой
"Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь", – заявил он в видеокомментарии. Согласно сообщению, Лозовой также подтвердил, что троим пострадавшим украинским военнослужащим была оказана медпомощь.
По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование".
По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 УК РФ.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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