Захваченные украинские корабли буксируют в Керчь – ФСБ

Сегодня, 04:28

По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование"

facebook.com/andriy.parubiy
facebook.com/andriy.parubiy

Россия отправит задержанные корабли ВМС ВС Украины в керченский порт.

Об этом сообщил сотрудник погрануправления ФСБ по Крыму Антон Лозовой 

"Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь", – заявил он в видеокомментарии. Согласно сообщению, Лозовой также подтвердил, что троим пострадавшим украинским военнослужащим была оказана медпомощь.

По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС ВСУ были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование".

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По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 УК РФ.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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Источник:

ТАСС

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