"Закапывали живьем, но мне было смешно": экс-пленник рассказал о страшных пытках в "ДНР"

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Бывший пленник т.н. "ДНР" и житель Макеевки Василий Савин, который ранее поблагодарил президента за освобождение, рассказал о зверствах боевиков и что их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

Об этом он рассказал "Апострофу".

По его словам, в отношении него использовали особые методы пыток, не кормили по 16 суток, а также держали в абсолютной темноте

Реклама

"Я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается. Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется", – сказал Савин.

В тренде Зарплаты в Украине: как реальные суммы отличаются от желаний соискателей

Как сообщали новости "Сегодня", после своего освобождения в рамках большого обмена пленными Савин сказал, что в тюрьмах "Л/ДНР" еще много украинских узников, о которых умалчивают оккупанты. По его словам, Путин врет, что в "ДНР" нет их тюрем.

Стоит отметить, что Василий Савин в 2015 году сотрудничал с представителями "ДНР" – он возглавлял Центрально-Городскую райадминистрацию Макеевки. Однако в том же году был задержан "спецслужбами" сепаратистов якобы за то, что готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка", был незаконно приговорен к 23 годам тюрьмы. Писал письма и предыдущему президенту Украины Петру Порошенко с просьбой включить в списки на обмен, и нынешнему, Владимиру Зеленскому.

Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама