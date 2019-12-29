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Освобожденный житель Макеевки поблагодарил Зеленского (видео)

29 декабря, 15:57

Василий Савин сообщил, что провел пять лет в подвале

/ Фото: president.gov.ua

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Освобожденный из плена так называемой "ДНР" житель Макеевки Василий Савин поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение, рассказав о плене.

"Пять лет на пяти квадратных метрах. Представьте, пять лет у себя в туалете проживите. Три месяца – в колонии №32 (Макеевская исправительная колония-32 – ред.). Я попал в колонию, как в санаторий. Я три месяца радовался. Пять лет в подвале. Вы понимаете, что это такое в 21-ом веке? <...> Это наша земля, этой мой родной город. Я родился, вырос в нем, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе", - заявил Савин.

В конце обращения он поблагодарил за освобождение президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что Василий Савин в 2015 году сотрудничал с представителями "ДНР" – он возглавлял Центрально-городскую райадминистрацию Макеевки. Однако в том же году был задержан "спецслужбами" сепаратистов за якобы за то, что он готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка", Был незаконно приговорен к 23 годам тюрьмы. Писал письма и предыдущему президенту Украины Петру Порошенко с просьбой включить в списки на обмен, и нынешнему, Владимиру Зеленскому.

Напомним, что под Горловкой на КПП "Майорское" в Донецкой области 29 декабря состоялся обмен пленными. Украинские СМИ не получили аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами. Ранее мы сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Также смотрите сюжет о первых освобожденных из плена украинцах:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс макеевка обмен пленными

Источник: Сегодня

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