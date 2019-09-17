Залог меньше, чем взятка: суд выпустил подозреваемого чиновника

Сумма залога составила два миллиона гривен при взятке в 2,5 миллиона

Задержание взяточника детективами НАБУ / Фото: НАБУ

Начальника Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко, которого 10 сентября задержали по подозрению в получении взятки размером два с половиной миллиона гривен, выпустили под залог.

Как сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины, за чиновника внесли залог в сумме двух миллионов гривен.

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Как мы сообщали, чиновника разоблачили в момент получения 90 тысяч долларов, которые стали вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области и его сообщником.

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Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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