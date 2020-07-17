Запад Украины снова будет штормить: какой погоды ждать на выходных

В ближайшие два дня с хорошей погодой повезет не всем

В Украине продолжает бушевать стихия. На выходных больше всего достанется западным областям – там сильные дожди. Температура 18 и 19 июля обещает быть комфортной и лишь на юге жара.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ближайшие пару дней дожди с грозами охватят всю западную часть Украины, они могут переходить в ливни, возможен град и шквалы.

"Также осадки 18-19 июля могут быть в Житомирской, Винницкой, Киевской областях периодические, локальные. На остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет преобладать сухая погода. 18 июля вероятность местных дождей с грозами вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина к Кропивницкому. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный. Температура воздуха обещает быть комфортной: днем ​​в пределах 25-29 градусов, на юге до 29-32 градусов, в западных областях дожди освежат воздух на 2-4 градуса", – написала Диденко.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются солнечными и с температурой воздуха около 27-28 градусов. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня в отдельных районах столицы.

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В то же время "Укргидрометцентр" объявил на субботу штормовое предупреждение: 18 июля в западных областях, ночью также и в Донецкой и Луганской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Спустя пару дней непогода обрушилась и на Ифвано-Франковскую область – там дороги превратились в реки и были белыми от града. Сильные осадки выпали в селе Бабин в Косовском районе.

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