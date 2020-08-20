Западу Украины снова грозят наводнения

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Из-за непогоды в Украине несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение. Сегодня, 20 августа, в некоторых регионах будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на западе Украины ожидаются грозы (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, спасатели предупреждают, что на реках Закарпатской области и реках бассейнов Сяна, Днестра, (Львовская и Ивано-Франковская область соответственно) сохранится тенденция повышения уровня воды на 0,5-1,5 метров, без негативных последствий.

Местами возможно подтопление населенных пунктов, а в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

На остальной территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Ранее мы сообщали, что в Украину возвращаются жара и сильные ливни на западе. Синоптик предупредила украинцев об опасности в горной местности.

Также напомним, синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца месяца.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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