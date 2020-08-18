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Западной Украине снова не повезет: синоптики объявили штормовое предупреждение

18 августа, 14:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели рассказали, где ждать непогоды

В Украине часть регионов накроет циклон. В связи с этим сегодня, 18 августа, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на западе Украины ожидаются грозы (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, по всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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Кроме того, на Днепр во второй половине дня вторника, 11 августа, обрушилась непогода. Город накрыло дождем и градом. За несколько минут улицы превратились в реки. Сильный ветер обрывал провода и валил деревья.

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Также напомним, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. В сети появились фото и видео непогоды, которая застала врасплох город 12 августа.

Видео: Telegram/Х Одесса

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спасатели непогода Украина дожди штормовое предупреждение грозы ГСЧС
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