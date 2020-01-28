Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Запуск электронных водительских прав в Украине: опубликована инфографика

28 января, 12:29

Анастасия Ищенко

Оформить их смогут только владельцы современных пластиковых прав

/ Фото: Сегодня

Уже с февраля этого года водителям не обязательно нужно будет носить пластиковое удостоверение. Его отсканированный вариант будет в телефоне. И полицейский во время проверки сможет просто считать QR-код своим устройством.

Сейчас мобильное приложение "Дія", которое позволяет перенести водительские права и техпаспорт в смартфон, уже завершило стадию тестирования. Вскоре приложение станет доступным для всех украинцев: ожидается, что это произойдет с 30 января.

Чтобы оцифровать права, нужно будет просто скачать приложение, и пройти электронную идентификацию. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД — электронные документы сгенерируются автоматически.

Реклама

В тренде
Намечается "каша" на дорогах: в Украину идет снег, дождь и плюсовая температура

Все подробности о том, как оформить электронные документы – в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".

Наличие электронных прав – это исключительно удобство водителей, никто не имеет права требовать такую версию прав, заверили власти. Все ранее выданные права – как бумажного образца, так и пластикового – также остаются в силе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что в рамках создания мобильного приложения "Дія" оцифрованы уже 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и 8 млн свидетельств о регистрации транспортного средства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

паспорт водительские права E-Ukraine цифровизация Дія

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраном
Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраномУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платитьЖКХ
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
В Украину возвращается непогода: где и когда ждать снега и дождей
В Украину возвращается непогода: где и когда ждать снега и дождейУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...