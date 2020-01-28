Запуск электронных водительских прав в Украине: опубликована инфографика

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Уже с февраля этого года водителям не обязательно нужно будет носить пластиковое удостоверение. Его отсканированный вариант будет в телефоне. И полицейский во время проверки сможет просто считать QR-код своим устройством.

Сейчас мобильное приложение "Дія", которое позволяет перенести водительские права и техпаспорт в смартфон, уже завершило стадию тестирования. Вскоре приложение станет доступным для всех украинцев: ожидается, что это произойдет с 30 января.

Чтобы оцифровать права, нужно будет просто скачать приложение, и пройти электронную идентификацию. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД — электронные документы сгенерируются автоматически.

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Все подробности о том, как оформить электронные документы – в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".

Наличие электронных прав – это исключительно удобство водителей, никто не имеет права требовать такую версию прав, заверили власти. Все ранее выданные права – как бумажного образца, так и пластикового – также остаются в силе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что в рамках создания мобильного приложения "Дія" оцифрованы уже 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и 8 млн свидетельств о регистрации транспортного средства.

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