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Заразившихся коронавирусом в Украине станет больше – ВОЗ

4 марта, 14:52

Станислав Кожемякин

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Украина готова противодействовать вспышке заболевания

Всемирная организация здравоохранения оценивает как высокую вероятность того, что после первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине вырастет число заболевших.

Об этом на брифинге в Кабинете министров 4 марта заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", – заявил Хабихт.

По его словам, обнаружение первого заразившегося в Украине "не было чем-то неожиданным", но было очень важным оперативно выявить заболевшего. На этом фоне представитель ВОЗ призвал украинцев проявить солидарность и воздержаться от стигматизации заразившихся.

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Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн

В то же время, Ярно Хабихт похвалил украинские здравоохранительные ведомства, в первую очередь отметив ежедневные брифинги, касательно эпидемиологической ситуации, назвав это "хорошей практикой", которая соответствует международному уровню.

Более подробно о состоянии заразившегося украинца и реакции общественности на произошедшее читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия вирус ВОЗ коронавирус

Источник: Сегодня

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