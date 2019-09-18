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Здание Верховной Рады заминировали

18 сентября, 13:54

Сообщение о минировании поступило в в 12:14

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

В среду, 18 сентября, поступило сообщение о заминировании Верховной Рады Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.

"Нас проинформировали правоохранители в 12:14, что было сообщение о заминировании Верховной Рады Украины", - сказала Водолага.

Однако, народные депутаты все равно продолжали работу в Верховной Раде до завершения повестки дня.

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Напомним, в понедельник неизвестный сообщил о "минировании" трех вузов Львова. Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать около четырех тысяч студентов и сотрудников учебных учреждений. Здания проверили эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб, но взрывчатку так и не нашли.

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Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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